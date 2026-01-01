Nuits de la lecture Villes et Campagnes Falaise

Nuits de la lecture Villes et Campagnes

Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 18:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026. Dans ce cadre, la médiathèque proposera des lectures pour les grands et les petits sur le thème Ville et campagne .

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

La vision des relations ville-campagne a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie.

Dans le cadre des Nuits de la lecture, la médiathèque proposera des lectures pour les grands et les petits sur le thème Ville et campagne

✔ Mardi 20 janvier, de 18h à 18h30 à Falaise

Pour débuter les Nuits de la lecture, la médiathèque vous propose une lecture de contes dans l’espace jeunesse à Falaise.

✔ Mercredi 21 janvier, de 15h30 à 16h30, à Potigny

✔ Vendredi 23 janvier, à 16h45 à Morteaux-Coulibœuf

Les résultats du concours de Nouvelles seront annoncés ce soir là les Nouvelles sélectionnées seront lues en public et les lauréats recevront leur prix.

Un petit goûter galette des rois sera proposé lors de cet événement.

✔ Samedi 24 janvier, de 15h30 à 17h à Pont-d’Ouilly

Sur réservation .

Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture Villes et Campagnes

The 10th Nuits de la lecture (Reading Nights), organized for the fifth year by the Centre national du livre on the proposal of the French Ministry of Culture, will be held from January 21 to 25, 2026. As part of the event, the media library will be offering readings for young and old on the theme of Town and Country .

L’événement Nuits de la lecture Villes et Campagnes Falaise a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Falaise Suisse Normande