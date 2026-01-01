Nuits de la lecture villes et campagnes Médiathèque de Paimpol Paimpol

Nuits de la lecture villes et campagnes

La vision des relations ville-campagne qui a majoritairement prévalu jusqu’au milieu du XXe siècle, opposant classiquement territoires urbains et territoires ruraux, a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie. Venez découvrir ces ouvrages dès 18h30 avec le club lecture qui sera suivi de lectures à voix hautes à 19h30. .

