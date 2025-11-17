Nuits de la lecture Villes et Campagnes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
La Bibliothèque Municipale vous propose une soirée Quiz sur la Vallée des Gaves ? Son patrimoine ? Ses histoires ? Ses petits coins ?
Venez le vérifier vos connaissances lors de cette soirée conviviale !
Animation gratuite et sur inscription (mail à bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Public adultes (les familles sont les bienvenues)
PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46
English :
The Municipal Library invites you to an evening Quiz on the Vallée des Gaves ? Its heritage ? Its stories ? Its little corners?
Come and test your knowledge during this convivial evening!
Free event, registration required (e-mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Public: adults (families welcome)
German :
Die Stadtbibliothek bietet Ihnen einen Quizabend über das Vallée des Gaves? Seinem Kulturerbe? Seine Geschichten ? Seine kleinen Ecken?
Überprüfen Sie Ihr Wissen an diesem geselligen Abend!
Die Veranstaltung ist kostenlos und erfordert eine Anmeldung (E-Mail an bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Publikum: Erwachsene (Familien sind herzlich willkommen)
Italiano :
La Biblioteca Comunale vi invita ad una serata Quiz sulla Vallée des Gaves? Il suo patrimonio? Le sue storie? I suoi piccoli angoli?
Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze durante questa serata conviviale!
L’evento è gratuito e l’iscrizione è obbligatoria (e-mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Pubblico: adulti (famiglie benvenute)
Espanol :
La Biblioteca Municipal le invita a una velada de preguntas y respuestas sobre la Vallée des Gaves? ¿Su patrimonio? ¿Sus historias? ¿Sus rincones?
Venga a poner a prueba sus conocimientos durante esta agradable velada
El acto es gratuito y requiere inscripción previa (correo electrónico bibliopierrefittenestalas@gmail.com)
Público: adultos (familias bienvenidas)
