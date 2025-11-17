Nuits de la lecture Villes et Campagnes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Nuits de la lecture Villes et Campagnes

PIERREFITTE-NESTALAS Bibliothèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

La Bibliothèque Municipale vous propose une soirée Quiz sur la Vallée des Gaves ? Son patrimoine ? Ses histoires ? Ses petits coins ?

Venez le vérifier vos connaissances lors de cette soirée conviviale !

Animation gratuite et sur inscription (mail à bibliopierrefittenestalas@gmail.com)

Public adultes (les familles sont les bienvenues)

English :

The Municipal Library invites you to an evening Quiz on the Vallée des Gaves ? Its heritage ? Its stories ? Its little corners?

Come and test your knowledge during this convivial evening!

Free event, registration required (e-mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com)

Public: adults (families welcome)

German :

Die Stadtbibliothek bietet Ihnen einen Quizabend über das Vallée des Gaves? Seinem Kulturerbe? Seine Geschichten ? Seine kleinen Ecken?

Überprüfen Sie Ihr Wissen an diesem geselligen Abend!

Die Veranstaltung ist kostenlos und erfordert eine Anmeldung (E-Mail an bibliopierrefittenestalas@gmail.com)

Publikum: Erwachsene (Familien sind herzlich willkommen)

Italiano :

La Biblioteca Comunale vi invita ad una serata Quiz sulla Vallée des Gaves? Il suo patrimonio? Le sue storie? I suoi piccoli angoli?

Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze durante questa serata conviviale!

L’evento è gratuito e l’iscrizione è obbligatoria (e-mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com)

Pubblico: adulti (famiglie benvenute)

Espanol :

La Biblioteca Municipal le invita a una velada de preguntas y respuestas sobre la Vallée des Gaves? ¿Su patrimonio? ¿Sus historias? ¿Sus rincones?

Venga a poner a prueba sus conocimientos durante esta agradable velada

El acto es gratuito y requiere inscripción previa (correo electrónico bibliopierrefittenestalas@gmail.com)

Público: adultos (familias bienvenidas)

