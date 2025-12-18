Nuits de la lecture Villes et campagnes Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Nuits de la lecture Villes et campagnes

Vendredi 23 janvier 2026 de 19h à 21h. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

Petits et grands découvriront romans, BD, films et documentaires. Ils partageront un moment de détente.

Entrée libre de 19h à 21h.

À l'occasion de la Nuit de la Lecture, la médiathèque propose vendredi 23 janvier une sélection d'ouvrages sur le thème 2026 villes et campagnes ainsi qu'une soirée jeux de société pour toute la famille. Petits et grands découvriront romans, BD, films et documentaires. Ils partageront un moment de détente.

Entrée libre de 19h à 21h.

Réservation obligatoire pour les jeux de société 04.90.95.06.74 ou mediatheque@st-andiol.fr .

Entrée libre de 19h à 21h.

Réservation obligatoire pour les jeux de société 04.90.95.06.74 ou mediatheque@st-andiol.fr .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

English :

Young and old alike will discover novels, comics, films and documentaries. They’ll share a moment of relaxation.

Free admission from 7pm to 9pm.

