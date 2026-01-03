Nuits de la Lecture Villes et Campagnes Villefranche-de-Rouergue

Nuits de la Lecture Villes et Campagnes

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

De nombreux RDV tout au long de la journée, pour tous les âges et tous les goûts, et VOTRE participation, si vous le souhaitez.

10H30 – Lectures pour les enfants (3-6 ans)

par les lecteurs bénévoles de Lire & Faire lire

16H00 – Lectures de textes choisis par les bibliothécaires,

Paroles Vives et l’IEO

17H00 – Scène ouverte venez partager vos lectures préférées

et lire des poésies, des extraits de romans ou textes divers

Une lecture de 3’ maximum.

Inscription auprès de la médiathèque au 05 65 45 59 45

18H00 – Rencontre avec l’auteur Hervé JUBERT

autour de son ouvrage L’affaire Balzac

Rencontre proposée par la Librairie la Folle Avoine .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

English :

A wide range of events throughout the day, for all ages and tastes, and YOUR participation, if you wish.

