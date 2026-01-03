Nuits de la Lecture Villes et Campagnes Villefranche-de-Rouergue
Nuits de la Lecture Villes et Campagnes Villefranche-de-Rouergue samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la Lecture Villes et Campagnes
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
De nombreux RDV tout au long de la journée, pour tous les âges et tous les goûts, et VOTRE participation, si vous le souhaitez.
10H30 – Lectures pour les enfants (3-6 ans)
par les lecteurs bénévoles de Lire & Faire lire
16H00 – Lectures de textes choisis par les bibliothécaires,
Paroles Vives et l’IEO
17H00 – Scène ouverte venez partager vos lectures préférées
et lire des poésies, des extraits de romans ou textes divers
Une lecture de 3’ maximum.
Inscription auprès de la médiathèque au 05 65 45 59 45
18H00 – Rencontre avec l’auteur Hervé JUBERT
autour de son ouvrage L’affaire Balzac
Rencontre proposée par la Librairie la Folle Avoine .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
English :
A wide range of events throughout the day, for all ages and tastes, and YOUR participation, if you wish.
