Nuits de l’Alligator La Vapeur Dijon

Nuits de l’Alligator

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 6.5 – 6.5 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

La 20e édition du Festival Les Nuits de l’Alligator s’invite à La Vapeur.

Rainbow Girls US

Les Rainbow Girls perpétuent une longue tradition de musiciennes qui n’ont besoin de personne (ni d’hommes, ni de Harley-Davidson) pour que leur musique sonne. Depuis le nord de la Californie, elles chantent le folk-blues et la country à l’ancienne, sur une base acoustique et avec des harmonies vocales renversantes. Mais leur attitude et leur propos sont politiques, d’aujourd’hui et progressistes, ancrés dans l’éthique punk DIY et le féminisme queer.

Alice Faye UK

Son prénom évoque le pays des merveilles et son nom celui des fées. Les deux réunis, elle est l’homonyme d’une autre Alice Faye, actrice et chanteuse hollywoodienne des années 40. Et tout ça lui va bien. Alice Faye redonne vie à la musique des années 40 à 60, entre chanson cabaret, folk glamour et country-pop. Une touche de classe et d’élégance à l’ancienne. .

