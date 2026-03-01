Nuits de l’Equinoxe Balade étoilée Grainville-Ymauville

Nuits de l’Equinoxe Balade étoilée

Rue de l’Église Grainville-Ymauville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-03-20 19:45:00

fin : 2026-03-20 23:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Les Nuits de l’équinoxe 2026 un voyage dans le temps

L’équinoxe est connu pour marquer le retour du printemps, mais pour les astronomes c’est aussi le moment où le Soleil se trouve directement au-dessus de l’équateur ! Les hémisphères nord et sud sont donc éclairés de la même façon et les durées du jour et de la nuit sont égales. Le Soleil se lève alors exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest.

L’équinoxe est une question d’équilibre et de renaissance équilibre entre le jour et la nuit et le retour de la végétation et d’une météo plus clémente. C’est l’occasion idéale pour lever les yeux, partir à la découverte des merveilles de l’Univers et se lancer dans un voyage dans le passé !

Ce vendredi 20 mars, découvrez la magie du ciel étoilé lors d’une randonnée nocturne autour de Grainville-Ymauville, organisée dans le cadre des Nuits de l’Équinoxe, un événement de l’Association Française d’Astronomie. À l’occasion de l’équinoxe de printemps, moment où jour et nuit s’équilibrent parfaitement, parcourez 7 km sous les étoiles et initiez-vous à l’observation des constellations du ciel d’hiver. Une soirée idéale pour explorer les mystères de l’univers dans une ambiance paisible et conviviale.

Vendredi 20 mars 2026

19h45

Parking du centre-bourg rue de l’église 76110 Grainville-Ymauville

Gratuit sur réservation .

Rue de l’Église Grainville-Ymauville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

