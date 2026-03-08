NUITS DE L’ÉQUINOXE

Sète Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Découverte de l’astronomie. Observation du Soleil, tirs de fusées à eau, découverte et observation du ciel nocturne à l’oeil nu, aux jumelles et aux télescope. Explication ludique avec des maquettes (Système solaire, mécanique céleste…).

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 42 71 22 81 gillessantacana@gmail.com

Discover astronomy. Sun observation, water rocket launches, discovery and observation of the night sky with the naked eye, binoculars and telescope. Fun explanations with models (solar system, celestial mechanics, etc.).

