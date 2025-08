Nuits de noces Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 15:30 – 16:30

À 15h30 – durée 50 min – médiathèque Ormédo – à partir de 12 ans

Lecture par la compagnie ProsceniaD’après le livre « Nuits de noces » de Violaine Bérot – éditions La Contre Allée – 2023Dans ce roman écrit comme une grande poésie, l’écrivaine Violaine Bérot raconte l’histoire de ses parents. Pas n’importe quelle histoire, pas n’importe quels parents… Marcellin était prêtre avant d’épouser Marie-Claude. Il est mort plus d’un demi-siècle d’amour plus tard. L’autrice va se glisser dans la peau de sa mère et nous conter cet amour infini, qui jamais ne vacille, amour intact malgré la maladie, la vieillesse et la mort.Trois comédiennes de la compagnie Proscenia vont mettre en voix et en rythme cette poignante histoire d’amour.À 15h30 – durée 50 min – médiathèque Ormédo – à partir de 12 ansDans le cadre du marché aux livres des bibliothèques d’Orvault

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr