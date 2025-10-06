NUITS DES BIBLIOTHEQUE JEU CONCOURS Wervicq-Sud

NUITS DES BIBLIOTHEQUE JEU CONCOURS Wervicq-Sud lundi 6 octobre 2025.

NUITS DES BIBLIOTHEQUE JEU CONCOURS

12 avenue des Sports Wervicq-Sud Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 00:00:00

fin : 2025-10-06 23:59:00

Date(s) :

2025-10-06 2025-10-19

Les Nuits des Bibliothèques mettent à l’honneur la fête dans tous ses états dans le cadre de la programmation FIESTA de Lille3000 !

Le jeu concours débute le lundi 6 octobre et se clôture le dimanche 19 octobre.

Le principe est simple, vous flashez un QR code (ou vous répondez sur un questionnaire papier) pour répondre à 3 questions lors des Nuits des bibliothèques.

Les gagnants, tirés au sort, pourront gagner des lots tels que des C’Art, des entrées dans les parcs de la MEL, des places de concert, des entrées pour la piscine des Weppes, la patinoire de Wasquehal, des chèques lire à utiliser dans les librairies indépendantes de la Métropole….

Plus de 400 places et abonnements pour les structures culturelles, sportives et nature métropolitaines seront offertes lors de ce concours. Plus il y aura de participant au sein de la médiathèque de Wervicq-Sud, plus il y aura de lots distribués à Wervicq-Sud.

**Venez tentez votre chance et profitez du programme festif du samedi 11 octobre !**

Les Nuits des Bibliothèques mettent à l’honneur la fête dans tous ses états dans le cadre de la programmation FIESTA de Lille3000 !

Le jeu concours débute le lundi 6 octobre et se clôture le dimanche 19 octobre.

Le principe est simple, vous flashez un QR code (ou vous répondez sur un questionnaire papier) pour répondre à 3 questions lors des Nuits des bibliothèques.

Les gagnants, tirés au sort, pourront gagner des lots tels que des C’Art, des entrées dans les parcs de la MEL, des places de concert, des entrées pour la piscine des Weppes, la patinoire de Wasquehal, des chèques lire à utiliser dans les librairies indépendantes de la Métropole….

Plus de 400 places et abonnements pour les structures culturelles, sportives et nature métropolitaines seront offertes lors de ce concours. Plus il y aura de participant au sein de la médiathèque de Wervicq-Sud, plus il y aura de lots distribués à Wervicq-Sud.

**Venez tentez votre chance et profitez du programme festif du samedi 11 octobre !** .

12 avenue des Sports Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Les Nuits des Bibliothèques celebrates all things festive as part of Lille3000’s FIESTA program!

The competition begins on Monday, October 6 and closes on Sunday, October 19.

The principle is simple: flash a QR code (or answer a paper questionnaire) to answer 3 questions during the Nuits des bibliothèques.

The winners, selected at random, can win prizes such as C?Art, tickets to MEL parks, concert tickets, tickets to the Weppes swimming pool and Wasquehal skating rink, reading vouchers for use in independent bookshops in the Metropole, etc.

More than 400 tickets and subscriptions to cultural, sporting and nature events in the metropolitan area will be offered during the competition. The more participants there are in the Wervicq-Sud media library, the more prizes will be distributed in Wervicq-Sud.

**Come and try your luck, and enjoy the festive program on Saturday, October 11!

German :

Bei den Nuits des Bibliothèques steht das Fest in all seinen Formen im Rahmen des FIESTA-Programms von Lille3000 im Mittelpunkt!

Das Gewinnspiel beginnt am Montag, den 6. Oktober und endet am Sonntag, den 19. Oktober.

Das Prinzip ist einfach: Sie flashen einen QR-Code (oder beantworten einen Papierfragebogen), um während der Nuits des bibliothèques drei Fragen zu beantworten.

Die Gewinner werden ausgelost und können Preise wie C?Art, Eintrittskarten für die Parks der MEL, Konzertkarten, Eintrittskarten für das Schwimmbad von Weppes, die Eisbahn von Wasquehal, Büchergutscheine für unabhängige Buchhandlungen in der Metropole usw. gewinnen.

Bei diesem Wettbewerb werden mehr als 400 Plätze und Abonnements für Kultur-, Sport- und Natureinrichtungen in der Metropole verlost. Je mehr Teilnehmer in der Mediathek von Wervicq-Sud mitmachen, desto mehr Preise werden in Wervicq-Sud verteilt.

**Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück und genießen Sie das Festprogramm am Samstag, den 11. Oktober!**

Italiano :

Le Nuits des Bibliothèques sono una celebrazione di tutto ciò che è festivo nell’ambito del programma FIESTA di Lille3000!

Il concorso inizia lunedì 6 ottobre e termina domenica 19 ottobre.

Per rispondere a 3 domande durante le Nuits des bibliothèques, è sufficiente mostrare un codice QR (o compilare un questionario cartaceo).

I vincitori, selezionati a caso, potranno aggiudicarsi premi come C?Art, biglietti per i parchi MEL, biglietti per concerti, biglietti per la piscina di Weppes, per la pista di pattinaggio di Wasquehal, buoni lettura da utilizzare nelle librerie indipendenti dell’area metropolitana, ecc.

Il concorso mette in palio oltre 400 biglietti e abbonamenti per strutture culturali, sportive e naturali dell’area metropolitana. Più persone parteciperanno al concorso presso la biblioteca multimediale di Wervicq-Sud, più premi saranno distribuiti a Wervicq-Sud.

**Venite a tentare la fortuna e godetevi il programma di festa di sabato 11 ottobre!

Espanol :

Las Nuits des Bibliothèques son una celebración de todo lo festivo que forma parte del programa FIESTA de Lille3000

El concurso comienza el lunes 6 de octubre y finaliza el domingo 19 de octubre.

Todo lo que tiene que hacer es mostrar un código QR (o rellenar un cuestionario en papel) para responder a 3 preguntas durante las Nuits des bibliothèques.

Los ganadores, elegidos al azar, podrán ganar premios como C’Art, entradas para los parques de la MEL, entradas para conciertos, entradas para la piscina de Weppes, la pista de hielo de Wasquehal, vales de lectura para utilizar en librerías independientes del área metropolitana, etc.

En este concurso se regalarán más de 400 entradas y abonos para instalaciones culturales, deportivas y naturales del área metropolitana. Cuantas más personas participen en el concurso de la mediateca de Wervicq-Sud, más premios se repartirán en Wervicq-Sud.

**¡Ven a probar suerte y disfruta del programa festivo del sábado 11 de octubre!

L’événement NUITS DES BIBLIOTHEQUE JEU CONCOURS Wervicq-Sud a été mis à jour le 2025-06-28 par Hauts-de-France Tourisme