Nuits des bibliothèques à Beaucamps-Ligny, Bibliothèque de Beaucamps-Ligny, Beaucamps-Ligny

Informations pratiques

Nuits des bibliothèques à Beaucamps-Ligny Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque de Beaucamps-Ligny Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Dès 18h30, ce vendredi 2 octobre 2026, l’équipe des bibliothécaires de Beaucamps-Ligny invite tous les amis.es des livres à venir participer à la soirée « Nuits des bibliothèques », soirée festive autour de Cerise qui viendra nous enchanter par ses contes sur le thème de la Méditerranée.

Il sera un peu tard, les enfants peuvent venir en pyjama ! et il y aura une dégustation de soupes variées pour les petits et les grands !

Les livres de la bibliothèque , en vente ou en emprunt, seront à la disposition de tous !

Bibliothèque de Beaucamps-Ligny 59134 Beaucamps-Ligny Beaucamps-Ligny 59134 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lireabeaucampsligny@gmail.com »}]

Découverte de la bibliothèque à partir de 18h30, le 2 octobre 2026. Spectacle de contes par Cerise. soirée pyjama pour les enfants – dégustation de soupes variées – vente et emprunt de livres.