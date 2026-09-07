Nuits des bibliothèques : Méditerranée, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Nuits des bibliothèques : Méditerranée 3 et 4 octobre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Au programme du samedi 3 octobre :

un atelier de découverte du tatouage éphémère au henné / Tout public, à partir de 5 ans / De 14h30 à 16h30

une veillée musicale / Dès 12 mois / De 18h à 18h45

des ateliers, jeux, lectures / Tout public / De 18h à 20h

le spectacle de contes La tricoteuse de mots / Tout public, à partir de 6 ans / 18h30

un karaoké / Tout public / 20h

Le Do it Céline Caffè sera ouvert en soirée.

Ouverture des étages de la Médiathèque jusqu’à 20h pour l’occasion.

Au programme du dimanche 4 octobre :

Le dimanche, poursuivons les festivités à la Médiathèque avec une découverte de la culture Amazighe :

en musique et en danse / Tout public / De 15h à 17h30

Contact : Mathilde Meunier / mmeunier@ville-roubaix.fr / 03.20.66.45.00

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:mmeunier@ville-roubaix.fr »}]

Week-end festif

MEL