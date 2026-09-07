Nuits des bibliothèques : Méditerranée, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Nuits des bibliothèques : Méditerranée 3 et 4 octobre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Au programme du samedi 3 octobre :
un atelier de découverte du tatouage éphémère au henné / Tout public, à partir de 5 ans / De 14h30 à 16h30
une veillée musicale / Dès 12 mois / De 18h à 18h45
des ateliers, jeux, lectures / Tout public / De 18h à 20h
le spectacle de contes La tricoteuse de mots / Tout public, à partir de 6 ans / 18h30
un karaoké / Tout public / 20h
Le Do it Céline Caffè sera ouvert en soirée.
Ouverture des étages de la Médiathèque jusqu’à 20h pour l’occasion.
Au programme du dimanche 4 octobre :
Le dimanche, poursuivons les festivités à la Médiathèque avec une découverte de la culture Amazighe :
- en musique et en danse / Tout public / De 15h à 17h30
Contact : Mathilde Meunier / mmeunier@ville-roubaix.fr / 03.20.66.45.00
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:mmeunier@ville-roubaix.fr »}]
Week-end festif
MEL
À voir aussi à Roubaix (Nord)
- Vernissage des nouveaux artistes, Ceci n’est pas une piscine, Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix 11 septembre 2026
- Récital piano d’Alexandre Tharaud, Campus EDHEC, Roubaix 11 septembre 2026
- Mordus du patrimoine, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix 12 septembre 2026
- Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix 12 septembre 2026