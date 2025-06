Nuits des Burons En mesclar amassas las estelas Argences en Aubrac 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Nuits des Burons En mesclar amassas las estelas Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

La ligue Auvergnate et du Massif central

Ce samedi 28 Juin à 17h au Buron des Boules de Lacalm, avec la présence exceptionnelle de la Bourree de Paris, dans le cadre de son centième anniversaire aura lieu la découverte de l’histoire des premiers groupes folkloriques nés sur le territoire et à Paris, des animations musicales autour d’un apéritif, l’initiation à la cabrette, un repas traditionnel et pour finir un bal en plein air. (Aligot sur réservation). .

Argences en Aubrac 12210 Aveyron Occitanie +33 6 84 89 34 07

English :

The Auvergne and Massif Central League

German :

Die Liga der Auvergne und des Zentralmassivs

Italiano :

La Lega dell’Alvernia e del Massiccio Centrale

Espanol :

Liga de Auvernia y Macizo Central

L’événement Nuits des Burons En mesclar amassas las estelas Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)