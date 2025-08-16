Nuits des Échecs Galerie de la Source de l’Hôpital Vichy

Nuits des Échecs Galerie de la Source de l’Hôpital Vichy samedi 16 août 2025.

Nuits des Échecs

Galerie de la Source de l’Hôpital Fer à cheval Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16 23:30:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-18 2025-08-21

Défiez les grands noms des échecs français lors de la Nuit des Echecs !

Galerie de la Source de l’Hôpital Fer à cheval Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

Challenge the great names of French chess at La Nuit des Echecs!

German :

Fordern Sie die großen Namen des französischen Schachs bei der Nuit des Echecs heraus!

Italiano :

Sfidate i grandi nomi degli scacchi francesi alla Nuit des Echecs!

Espanol :

¡Desafíe a los grandes nombres del ajedrez francés en la Nuit des Echecs!

L’événement Nuits des Échecs Vichy a été mis à jour le 2025-08-16 par Vichy Destinations