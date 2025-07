Nuits des étoiles 2025 Besançon

Nuits des étoiles 2025 Besançon vendredi 1 août 2025.

Nuits des étoiles 2025

41 bis avenue de l’Observatoire Besançon Doubs

Début : 2025-08-01 21:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-01

En 2025, les nuits des étoiles auront lieu les 1er 2 et 3 Août.

Evénement national, les « Nuits des étoiles » est une manifestation destinée à sensibiliser le public à l’observation des étoiles. Elle a lieu dans toute la France, organisée par les clubs locaux. À Besançon, l’AAFC organise cet événement dans le parc de l’observatoire, avec une quinzaine de télescopes et lunettes. En 2019, le week-end a permis d’accueillir près de 2200 personnes. Du fait de la pandémie, les éditions 2020 et 2021 ont dû être annulées. Heureusement, en 2022, près de 1500 personnes sont venues sur 2 jours (le vendredi a été annulé)

La date est choisie au niveau national en fonction de l’absence de la Lune, et à proximité de la période de visibilité des Perséides, les étoiles filantes de l’été. C’est en général autour de la première semaine d’août.

C’est l’occasion pour beaucoup de mettre l’œil à l’oculaire pour la première fois. La réaction enthousiaste du public lors de la première observation de Saturne, Jupiter ou des cratères de la Lune est une récompense pour les amateurs de l’AAFC, qui apportent leur matériel et donnent de leur temps pour que cette manifestation soit réussie.

Cette manifestation est rendue possible également grâce à la participation de l’observatoire des sciences et de l’univers, qui met à disposition le terrain et les infrastructures. .

41 bis avenue de l’Observatoire Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 66 69 00

