Nuits des étoiles Plage de Marinella Anglet mercredi 27 août 2025.

Plage de Marinella Avenue des Goélands Anglet Pyrénées-Atlantiques

2025-08-27

fin : 2025-08-27

2025-08-27

La Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque organise une observation des constellations, étoiles, galaxies, nébuleuses… dans le cadre des Nuits des étoiles.

Nous mettrons en accès libre télescopes, lunettes, jumelles.

Nous aurons un vidéoprojecteur (ou télévision), connecté à un des télescopes numérique pour une projection « en Live » des objets du ciel profond.

Nous aurons également des maquettes et objets en 3 dimensions, pour expliquer et comprendre l’Univers qui nous entoure.

Des instruments seront accessibles pour les personnes à mobilité réduite, et nous avons développé également des outils pour les malvoyants.

L’astronomie doit être ouverte à toutes et à tous, quelque soit sa condition. .

Plage de Marinella Avenue des Goélands Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

