Informations pratiques

Argelliers

Nuits des Étoiles

Jardin de Tranquille Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Le temps d’une soirée, laissez-vous émerveiller par la magie du ciel étoilé et partez à la découverte des constellations, des planètes et des secrets de l’Univers

À l’occasion de la Nuit des Étoiles, profitez d’une soirée conviviale dédiée à l’observation du ciel nocturne. Au programme des observations nocturnes, mais aussi des conférences, avec la possibilité de se restaurer sur place auprès des foodtrucks et d’une buvette tenue par l’association. .

Jardin de Tranquille Argelliers 34380 Hérault Occitanie albe@albe.club

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English :

For one evening, let yourself be amazed by the magic of the starry sky and embark on a journey to discover constellations, planets, and the secrets of the Universe

L’événement Nuits des Étoiles Argelliers a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup