Nuits des Étoiles Argelliers
vendredi 7 août 2026 · Argelliers
Informations pratiques
Argelliers
Nuits des Étoiles
Jardin de Tranquille Argelliers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-08 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Le temps d’une soirée, laissez-vous émerveiller par la magie du ciel étoilé et partez à la découverte des constellations, des planètes et des secrets de l’Univers
À l’occasion de la Nuit des Étoiles, profitez d’une soirée conviviale dédiée à l’observation du ciel nocturne. Au programme des observations nocturnes, mais aussi des conférences, avec la possibilité de se restaurer sur place auprès des foodtrucks et d’une buvette tenue par l’association. .
Jardin de Tranquille Argelliers 34380 Hérault Occitanie albe@albe.club
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English :
For one evening, let yourself be amazed by the magic of the starry sky and embark on a journey to discover constellations, planets, and the secrets of the Universe
L’événement Nuits des Étoiles Argelliers a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup