Informations pratiques

Classun

Nuits des étoiles

Parvis de l’église Classun Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’ASTROCLUB DU MARSAN organise les traditionnelles Nuits des étoiles les 7 et 8 août 2026.

Le Soleil sera le thème de cette édition 2026 des Nuits des étoiles, Avant même la tombée de la nuit, nous pourrons observer pour comprendre le ciel. Un Soleil vivant, actif, au cœur de notre environnement spatial, taches solaires, activité magnétique, météo de l’espace

Cette approche offrira une première étape naturelle vers l’éclipse partielle du 12 août, tout en donnant aux Nuits des étoiles un contenu d’observation propre, dès la fin d’après-midi.

PRÉPARER L’ÉCLIPSE Cette édition marquera également le lancement du compte à rebours vers l’éclipse de Soleil du 12 août. Si la totalité sera visible depuis l’Atlantique Nord, le Groenland, l’Islande et le nord de l’Espagne, la France métropolitaine profitera d’une éclipse partielle remarquable, avec une occultation du disque solaire ! .

Parvis de l’église Classun 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 08 10 99

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English : Nuits des étoiles

L’événement Nuits des étoiles Classun a été mis à jour le 2026-08-03 par Tourisme Aire Eugénie