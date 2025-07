Nuits des étoiles ZA la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers

Nuits des étoiles ZA la Rampinsolle Coulounieix-Chamiers vendredi 1 août 2025.

Nuits des étoiles

ZA la Rampinsolle Observatoire du FLEP Coulounieix-Chamiers Dordogne

2025-08-01

2025-08-01

2025-08-01 2025-08-02

Les Nuits des étoiles 2025 auront lieu les 1 et 2 août. La section Astronomie du Flep s’associe à la manifestation et donne rendez-vous à tous sur le site d’observation de la Rampinsolle pour une veillée aux étoiles pour tous avec pour thème l’exploration. Entrée gratuite

Les Nuits des étoiles 2025 auront lieu les 1 et 2 août. Les Nuits des étoiles 2025, organisées par l’Association Française d’Astronomie, proposent à tous les curieux du ciel de renouer avec la tradition guetter les étoiles filantes. La section Astronomie du Flep s’associe à la manifestation et donne rendez-vous à tous sur le site d’observation de la Rampinsolle pour une veillée aux étoiles pour tous avec pour thème l’exploration.

ZA la Rampinsolle Observatoire du FLEP Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 20 astroflep24@gmail.com

English : Nuits des étoiles

Les Nuits des étoiles 2025 will take place on 1 and 2 August. The Astronomy section of Flep is partnering with the event and invites everyone to the Rampinsolle observation site for a star-gazing evening for all, with the theme of exploration. Free admission.

German : Nuits des étoiles

Die Sternennächte 2025 finden am 1. und 2. August statt. Die Astronomieabteilung des Flep beteiligt sich an der Veranstaltung und lädt alle am Beobachtungsort Rampinsolle zu einer Sternenwache für alle mit dem Thema: Erkundung. Freier Eintritt

Italiano :

Le Nuits des étoiles 2025 si svolgeranno l’1 e il 2 agosto. La sezione Astronomia del Flep partecipa all’evento e invita tutti al sito di osservazione di Rampinsolle per una serata di osservazione delle stelle sul tema dell’esplorazione. Ingresso libero

Espanol : Nuits des étoiles

Las Noches de las Estrellas 2025 tendrán lugar los días 1 y 2 de agosto. La sección de Astronomía del Flep se une al evento y cita a todos en el observatorio de Rampinsolle para una velada astronómica para todos con el tema: la exploración. Entrada gratuita.

