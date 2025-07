Nuits des étoiles Hagnicourt Hagnicourt

Dans le cadre des nuits des étoiles, l’association Oméga-Ardennes Astronomie accueillera le public – Vendredi de 21h30 à 2h, Samedi de 16h à 2h, sur son site d’observation de Hagnicourt (Pâture à gauche du laboratoire d’analyse départemental). Si le temps le permet, questions relatives à l’astronomie, observation à l’œil nu et au travers d’instruments divers sont au programme. Pensez à vous munir de vêtements chauds et chaussures tout-terrain… et d’une lampe de poche ou frontale munie d’un filtre rouge afin de pouvoir lire les cartes sans perturber l’observation.

Laboratoire d’analyse départemental Hagnicourt 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 73 78 alainsatabinomega@orange.fr

English :

As part of Starry Nights, the Oméga-Ardennes Astronomie association will be welcoming the public:- Friday, from 9.30pm to 2am, Saturday, from 4pm to 2am, to its observation site at Hagnicourt (Pâture to the left of the departmental analysis laboratory). Weather permitting, astronomy-related questions, observation with the naked eye and various instruments are on the program. Remember to bring warm clothing and off-road shoes… and a flashlight or headlamp with a red filter, so you can read the maps without disturbing the observation.

German :

Im Rahmen der Sternennächte empfängt der Verein Omega-Ardennes Astronomie die Öffentlichkeit:- Freitag von 21:30 bis 2 Uhr, Samstag von 16 bis 2 Uhr an seinem Beobachtungsort in Hagnicourt (Weide links vom Analyselabor des Departements). Wenn das Wetter es zulässt, stehen Fragen zur Astronomie, Beobachtungen mit bloßem Auge und mit verschiedenen Instrumenten auf dem Programm. Denken Sie an warme Kleidung und festes Schuhwerk… und an eine Taschen- oder Stirnlampe mit Rotfilter, damit Sie die Karten lesen können, ohne die Beobachtung zu stören.

Italiano :

Nell’ambito delle Notti stellate, l’associazione Oméga-Ardennes Astronomie accoglierà il pubblico: venerdì dalle 21.30 alle 2.00, sabato dalle 16.00 alle 2.00, presso il sito di osservazione di Hagnicourt (pascolo a sinistra del laboratorio di analisi del dipartimento). Se il tempo lo permette, il programma prevede domande sull’astronomia, osservazioni a occhio nudo e con diversi strumenti. Ricordate di portare abiti caldi e scarpe da fuoristrada… e una torcia o una lampada frontale con filtro rosso per poter leggere le mappe senza disturbare l’osservazione.

Espanol :

En el marco de las Noches Estrelladas, la asociación Oméga-Ardennes Astronomie recibe al público: el viernes, de 21.30 a 2.00 h, el sábado, de 16.00 a 2.00 h, en su lugar de observación de Hagnicourt (pasto a la izquierda del laboratorio departamental de análisis). Si el tiempo lo permite, el programa incluye preguntas relacionadas con la astronomía, observación a simple vista y utilización de diversos instrumentos. No olvide traer ropa de abrigo y calzado todoterreno… y una linterna o frontal con filtro rojo para poder leer los mapas sin perturbar la observación.

