Nuits des étoiles « Observation du soleil et du ciel étoilé »

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Dans le cadre des « Nuits des Étoiles 2025 » , sous l’égide de l’A.F.A. (Association Française d’Astronomie), retrouvez Bertrand Billerach, astronome amateur le 2 août au col de Couraduque.

Il déploiera télescope et lunette d’astronomie à l’intention du public qui aurait envie de regarder le ciel avec un instrument d’observation.

-A partir de 18h tant qu’il fait jour, observation du soleil (avec les équipements de sécurité pour pouvoir l’observer au télescope).

-Dès la nuit tombée observation des étoiles lorsque la nuit aura pris sa place et jusqu’aux environs de minuit.

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 14 42 79 trusb64@aol.com

English :

As part of the « Nuits des Étoiles 2025 » event organized by the A.F.A. (Association Française d’Astronomie), meet amateur astronomer Bertrand Billerach on August 2 at the Col de Couraduque.

He’ll be displaying telescopes and spotting scopes for anyone interested in observing the sky.

-From 6pm: as long as it’s daylight, sun observation (with telescope safety equipment).

-As soon as night falls: stargazing as night falls, until around midnight.

German :

Im Rahmen der « Sternennächte 2025 » unter der Schirmherrschaft der A.F.A. (Association Française d’Astronomie) treffen Sie am 2. August auf dem Col de Couraduque den Amateurastronomen Bertrand Billerach.

Er wird ein Teleskop und ein astronomisches Fernrohr für die Öffentlichkeit aufstellen, die Lust hat, den Himmel mit einem Beobachtungsinstrument zu betrachten.

-Ab 18 Uhr: Solange es hell ist, Beobachtung der Sonne (mit Sicherheitsausrüstung, um sie mit dem Teleskop beobachten zu können).

-Ab Einbruch der Dunkelheit: Beobachtung der Sterne, wenn die Nacht ihren Platz eingenommen hat, bis etwa Mitternacht.

Italiano :

Nell’ambito delle « Nuits des Étoiles 2025 », organizzate dall’A.F.A. (Association Française d’Astronomie), incontrate l’astronomo dilettante Bertrand Billerach il 2 agosto al Col de Couraduque.

L’astronomo esporrà il suo telescopio e il suo cannocchiale per tutti coloro che desiderano osservare il cielo con uno strumento di osservazione.

-Dalle 18.00: finché è giorno, osservazione del sole (con attrezzatura di sicurezza per l’osservazione al telescopio).

-Al calar della sera: osservazione delle stelle al calar della notte e fino a mezzanotte circa.

Espanol :

En el marco de las « Nuits des Étoiles 2025 », organizadas por la A.F.A. (Asociación Francesa de Astronomía), conozca al astrónomo aficionado Bertrand Billerach el 2 de agosto en el Col de Couraduque.

Expondrá su telescopio y su catalejo a todos aquellos que deseen observar el cielo con un instrumento de observación.

-A partir de las 18.00 horas: mientras sea de día, observación del sol (con material de seguridad para la observación con telescopio).

-Al caer la noche: observación de las estrellas al caer la noche y hasta cerca de medianoche.

