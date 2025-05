Nuits des forêts – Eymet, 11 juin 2025 09:30, Eymet.

Dordogne

Nuits des forêts

Début : 2025-06-11 09:30:00

fin : 2025-06-11

2025-06-11

L’association « Les Amis de Sally la Salamandre », organise des ateliers, des évènements culturels et des balades en milieu naturel. Elle a à cœur de promouvoir le respect et la connaissance de la forêt, le partage de savoir-faire et de moments de vivre ensemble dans la convivialité, le tout dans un esprit ludique !

Au programme

– 9h30 Auprès de mon arbre balade découverte des arbres au bord de l’eau et en ville, avec Bruno Wisniewski, animateur nature. (départ de la balade Parc Gabriel Forestier, Eymet)

– 16h Balade Les forêts anciennes avec Harry Barnett, consultant forestier.

(visite bilingue, anglais et français)

Inscription vivement conseillée. .

Col de Pouthet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

