L’association « Les Amis de Sally la Salamandre », organise des ateliers, des évènements culturels et des balades en milieu naturel. Elle a à cœur de promouvoir le respect et la connaissance de la forêt, le partage de savoir-faire et de moments de vivre ensemble dans la convivialité, le tout dans un esprit ludique !

Au programme

– À partir de 17h accueil et installation bivouac, apéritif et auberge espagnole.

– 19h Le Petit Grand Théâtre avec la Compagnie Vata. Dans un petit écrin naissent des milliards d’histoires . Des courts spectacles improvisés, une expérience immersive, unique, visuelle, sonore, émotionnelle.

– 21h concert folk avec Dear and Dearer.

NUIT EN BIVOUAC

Inscription vivement conseillée. .

Col de Pouthet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

