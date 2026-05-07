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Nuits des Forêts Forêt du Brouis Pont de la Serre, dit de Madame La Martre

Nuits des Forêts Forêt du Brouis Pont de la Serre, dit de Madame La Martre samedi 13 juin 2026.

Lieu : Pont de la Serre, dit de Madame

Adresse : Chemin de la scierie

Ville : 83840 La Martre

Département : Var

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Martre

Nuits des Forêts Forêt du Brouis

Pont de la Serre, dit de Madame Chemin de la scierie La Martre Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Présentation du site de l’ancienne scierie, sorties sensibilisation à la forêt vivante avec la musique des plantes dans le forêt du Brouis, concert/poésie et musique des plantes suivi d’un concert acoustique sur les rives de l’Artuby
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Pont de la Serre, dit de Madame Chemin de la scierie La Martre 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 84 81 68  lamartre.tourisme@cclgv.fr

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English : Forest Nights: Brouis Forest

Tour of the former sawmill site, educational outings to experience the living forest with the sounds of plants in the Brouis Forest, a concert featuring poetry and the sounds of plants, followed by an acoustic concert on the banks of the Artuby River

L’événement Nuits des Forêts Forêt du Brouis La Martre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon