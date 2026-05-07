Nuits des Forêts Forêt du Brouis Pont de la Serre, dit de Madame La Martre
Nuits des Forêts Forêt du Brouis Pont de la Serre, dit de Madame La Martre samedi 13 juin 2026.
La Martre
Nuits des Forêts Forêt du Brouis
Pont de la Serre, dit de Madame Chemin de la scierie La Martre Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Présentation du site de l’ancienne scierie, sorties sensibilisation à la forêt vivante avec la musique des plantes dans le forêt du Brouis, concert/poésie et musique des plantes suivi d’un concert acoustique sur les rives de l’Artuby
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Pont de la Serre, dit de Madame Chemin de la scierie La Martre 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 84 81 68 lamartre.tourisme@cclgv.fr
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English : Forest Nights: Brouis Forest
Tour of the former sawmill site, educational outings to experience the living forest with the sounds of plants in the Brouis Forest, a concert featuring poetry and the sounds of plants, followed by an acoustic concert on the banks of the Artuby River
L’événement Nuits des Forêts Forêt du Brouis La Martre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon