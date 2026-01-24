NUITS DES LIVRES HARRY POTTER

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Plongez dans la magie d’un après-midi QUIZ 100% Harry Potter ! ?

Testez vos connaissances, défiez les autres fans et repartez peut-être avec l’un des nombreux lots enchanteurs à gagner ! ??

Sorciers, sorcières et apprentis magiciens sortez vos plus beaux déguisements pour ce moment inoubliable !

Les jeunes participants devront être accompagnés de leurs parents ou tuteurs.

Inscrivez-vous vite et rejoignez l’aventure magique ! .

6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 11 27 commande@unpointuntrait.fr

English :

Immerse yourself in the magic of an afternoon QUIZ 100% Harry Potter! ?

Test your knowledge, challenge other fans and maybe win one of the many enchanting prizes! ??

Wizards, witches and apprentice magicians: get out your best disguises for this unforgettable moment!

L’événement NUITS DES LIVRES HARRY POTTER Lodève a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC