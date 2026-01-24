NUITS DES LIVRES HARRY POTTER Lodève
NUITS DES LIVRES HARRY POTTER Lodève samedi 7 février 2026.
NUITS DES LIVRES HARRY POTTER
6 bis Boulevard de la Liberté Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Plongez dans la magie d’un après-midi QUIZ 100% Harry Potter ! ?
Testez vos connaissances, défiez les autres fans et repartez peut-être avec l’un des nombreux lots enchanteurs à gagner ! ??
Sorciers, sorcières et apprentis magiciens sortez vos plus beaux déguisements pour ce moment inoubliable !
Plongez dans la magie d’un après-midi QUIZ 100% Harry Potter ! ?
Testez vos connaissances, défiez les autres fans et repartez peut-être avec l’un des nombreux lots enchanteurs à gagner ! ??
Sorciers, sorcières et apprentis magiciens sortez vos plus beaux déguisements pour ce moment inoubliable !
Les jeunes participants devront être accompagnés de leurs parents ou tuteurs.
Inscrivez-vous vite et rejoignez l’aventure magique ! .
6 bis Boulevard de la Liberté Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 11 27 commande@unpointuntrait.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the magic of an afternoon QUIZ 100% Harry Potter! ?
Test your knowledge, challenge other fans and maybe win one of the many enchanting prizes! ??
Wizards, witches and apprentice magicians: get out your best disguises for this unforgettable moment!
L’événement NUITS DES LIVRES HARRY POTTER Lodève a été mis à jour le 2026-01-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC