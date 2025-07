Nuits des toiles Observation du soleil Les Orres 1650 Les Orres

Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Début : Samedi 2025-08-16 11:00:00

fin : 2025-08-16 12:30:00

2025-08-16

Observez le soleil avec les spécialistes de l’Association Marseillaise d’Astronomie, grâce à des instruments d’optique adaptés.

Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61

English :

Observe the sun with specialists from the Association Marseillaise d’Astronomie, using specially adapted optical instruments.

German :

Beobachten Sie die Sonne mit den Spezialisten der Association Marseillaise d’Astronomie mithilfe geeigneter optischer Instrumente.

Italiano :

Osservate il sole con gli specialisti dell’Association Marseillaise d’Astronomie, utilizzando strumenti ottici appositamente adattati.

Espanol :

Observe el sol con especialistas de la Association Marseillaise d’Astronomie, utilizando instrumentos ópticos especialmente adaptados.

