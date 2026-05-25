Illzach

Nuits d’été Concert de Phanée de Pool

1 avenue des Rives de l’Ill Illzach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Dès 20 h, profitez d’une soirée conviviale en plein air, avec petite restauration, buvette proposées par les associations illzachoises et foodtrucks pour savourer l’instant avant le concert.

À 21 h, laissez-vous embarquer par l’univers singulier de Phanee de Pool. Entre slam, chanson française et rythmes urbains, l’artiste joue avec les mots comme avec les émotions. Drôle, poétique, sensible et engagée, elle pose sur le monde un regard vif et profondément humain.

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles, sans réservation préalable. 0 .

1 avenue des Rives de l’Ill Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 18 81 renseignements@espace110.org

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English :

L’événement Nuits d’été Concert de Phanée de Pool Illzach a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace