Nuits d’été Orchestre La Belle Image Église Saint-Luc Deyvillers

Informations pratiques

Deyvillers

Nuits d’été Orchestre La Belle Image

Église Saint-Luc 1 rue de la place Saint-Luc Deyvillers Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-06-01 20:00:00

fin : 2027-06-01

Date(s) :

2027-06-01

Orchestre la belle image

Geoffroy Jourdain, direction et présentation

David Tricou, ténor

J’ai embrassé l’aube d’été.

Ce vers d’Arthur Rimbaud, qui a inspiré à Honegger sa Pastorale d’été, résume bien l’atmosphère des œuvres rassemblées ici. L’amour, la nature et le rêve s’y entremêlent dans une certaine torpeur. Par une chaude journée, nous voilà partis sur des chemins mystérieux à la rencontre d’un faune assoupi, d’amants alanguis ou d’une fleur qui parle. De l’aube à la nuit, la musique dépeint alors toute la profondeur du sentiment humain. Un programme d’une grande sensibilité, qui nous rappelle avec justesse qu’à l’origine, musique et poésie ne faisaient qu’une.Tout public

5 .

Église Saint-Luc 1 rue de la place Saint-Luc Deyvillers 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Orchestre la belle image

Geoffroy Jourdain, conductor and presenter

David Tricou, tenor

%AB I kissed the dawn of summer. %BB

This line by Arthur Rimbaud, which inspired Honegger’s *Pastorale d’été*, aptly sums up the atmosphere of the works gathered here. Love, nature, and dreams intertwine in a certain languor. On a warm day, we set off along mysterious paths to encounter a slumbering faun, languid lovers, or a flower that speaks. From dawn to night, the music captures the full depth of human emotion. A program of great sensitivity, which aptly reminds us that, in the beginning, music and poetry were one and the same.

L’événement Nuits d’été Orchestre La Belle Image Deyvillers a été mis à jour le 2026-07-08 par OT EPINAL ET SA REGION