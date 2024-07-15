Nuits du blues Shakura S’Aida et Pie Junc Abbeville

Nuits du blues Shakura S’Aida et Pie Junc

Boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Shakura S’Aida

Shakura S’Aida est une artiste complète, magnétique, dont la voix puissante et l’engagement profond résonnent aux quatre coins du monde depuis plus de vingt ans. Cette chanteuse née à Brooklyn incarne une musique traversée par les

émotions universelles. Figure incontournable de la scène musicale torontoise, Shakura s’est illustrée dans les clubs de blues et les scènes de théâtre ou à l’écran. Créatrice et interprète de The Nina Project , un hommage vibrant à Nina Simone, elle mêle avec intensité art et engagement, musique et mémoire. Elle s’impose en 2008 à l’International Blues Challenge à Memphis, décrochant la deuxième place parmi plus de 100 groupes venus de plus de vingt pays. Depuis, elle a enchaîné les tournées internationales, touchant les publics de nombreux pays avec sa voix inoubliable et son charisme rare. Son dernier opus réunit une constellation d’artistes internationaux, dont Eric Gales, Lee Oskar, Terra Lightfoot, Kyla Charter, Larnell Lewis, et bien d’autres encore.

Pie Junc

Le bleu des folk songs, des chants de travail, du gospel, celui du pacte avec le Boogieman. Sur scène, Pie Junc vous projette dans un univers à la croisée d’une poursuite de Tarantino et d’un film des frères Coen. Une marche de drum’n fife disparaît dans une plainte de scie musicale, l’harmonica entame une discussion qui dégénère avec la batterie, la voix puissante de Mélody Doxin se fait solo et suppliante pour que la Mort accepte de nous accorder encore un peu de temps.

Shakura S’Aida

Shakura S’Aida est une artiste complète, magnétique, dont la voix puissante et l’engagement profond résonnent aux quatre coins du monde depuis plus de vingt ans. Cette chanteuse née à Brooklyn incarne une musique traversée par les

émotions universelles. Figure incontournable de la scène musicale torontoise, Shakura s’est illustrée dans les clubs de blues et les scènes de théâtre ou à l’écran. Créatrice et interprète de The Nina Project , un hommage vibrant à Nina Simone, elle mêle avec intensité art et engagement, musique et mémoire. Elle s’impose en 2008 à l’International Blues Challenge à Memphis, décrochant la deuxième place parmi plus de 100 groupes venus de plus de vingt pays. Depuis, elle a enchaîné les tournées internationales, touchant les publics de nombreux pays avec sa voix inoubliable et son charisme rare. Son dernier opus réunit une constellation d’artistes internationaux, dont Eric Gales, Lee Oskar, Terra Lightfoot, Kyla Charter, Larnell Lewis, et bien d’autres encore.

Pie Junc

Le bleu des folk songs, des chants de travail, du gospel, celui du pacte avec le Boogieman. Sur scène, Pie Junc vous projette dans un univers à la croisée d’une poursuite de Tarantino et d’un film des frères Coen. Une marche de drum’n fife disparaît dans une plainte de scie musicale, l’harmonica entame une discussion qui dégénère avec la batterie, la voix puissante de Mélody Doxin se fait solo et suppliante pour que la Mort accepte de nous accorder encore un peu de temps. .

Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Shakura S’Aida:

Shakura S?Aida is a complete, magnetic artist whose powerful voice and deep commitment have resonated around the world for over twenty years. This Brooklyn-born singer embodies a music driven by universal

universal emotions. A fixture on the Toronto music scene, Shakura has performed in blues clubs, on stage and on screen. Creator and performer of The Nina Project , a vibrant tribute to Nina Simone, she combines art and commitment, music and memory with intensity. In 2008, she triumphed at the International Blues Challenge in Memphis, taking second place among more than 100 groups from over twenty countries. Since then, she has toured the world, touching audiences in many countries with her unforgettable voice and rare charisma. Her latest album features a constellation of international artists, including Eric Gales, Lee Oskar, Terra Lightfoot, Kyla Charter, Larnell Lewis and many more.

Pie Junc

The blue of folk songs, work songs, gospel, the blue of the Boogieman pact. On stage, Pie Junc projects you into a universe at the crossroads of a Tarantino chase and a Coen brothers film. A drum’n’fife march disappears in a musical saw whine, the harmonica starts a discussion that degenerates with the drums, Mélody Doxin’s powerful voice becomes a solo, begging Death to grant us a little more time.

German :

Shakura S’Aida

Shakura S?Aida ist eine umfassende, magnetische Künstlerin, deren kraftvolle Stimme und tiefes Engagement seit mehr als zwanzig Jahren in allen Teilen der Welt widerhallen. Die in Brooklyn geborene Sängerin verkörpert eine Musik, die von emotionalen Gefühlen durchdrungen ist

universellen Emotionen geprägt ist. Shakura ist eine feste Größe in der Musikszene von Toronto und hat sich in Bluesclubs, auf Theaterbühnen und auf der Leinwand einen Namen gemacht. Als Schöpferin und Interpretin von The Nina Project , einer leidenschaftlichen Hommage an Nina Simone, verbindet sie Kunst und Engagement, Musik und Erinnerung auf intensive Weise. 2008 gewann sie bei der International Blues Challenge in Memphis den zweiten Platz unter mehr als 100 Bands aus über 20 Ländern. Seitdem ist sie auf zahlreichen internationalen Tourneen aufgetreten und hat das Publikum in vielen Ländern mit ihrer unvergesslichen Stimme und ihrem seltenen Charisma berührt. Ihr neuestes Werk vereint eine Konstellation internationaler Künstler, darunter Eric Gales, Lee Oskar, Terra Lightfoot, Kyla Charter, Larnell Lewis und viele andere.

Pie Junc

Das Blau der Folksongs, der Arbeitslieder, des Gospels, das Blau des Paktes mit dem Boogieman. Auf der Bühne wirft Sie Pie Junc in ein Universum, das eine Kreuzung aus einer Tarantino-Verfolgungsjagd und einem Film der Coen-Brüder darstellt. Ein Drum’n Fife-Marsch verschwindet in einer klagenden Musiksäge, die Mundharmonika beginnt eine ausufernde Diskussion mit dem Schlagzeug, die kraftvolle Stimme von Mélody Doxin wird zum Solo und bittet den Tod, uns noch ein wenig Zeit zu gewähren.

Italiano :

Shakura S’Aida

Shakura S’Aida è un’artista completa e magnetica, la cui voce potente e il cui impegno profondo risuonano in tutto il mondo da oltre vent’anni. Questa cantante nata a Brooklyn è l’incarnazione di una musica permeata da emozioni universali

emozioni universali. Figura chiave della scena musicale di Toronto, Shakura si è esibita nei club blues, sul palco e sullo schermo. Ideatrice e interprete di The Nina Project , un vibrante tributo a Nina Simone, unisce con intensità arte e impegno, musica e memoria. Nel 2008 ha trionfato all’International Blues Challenge di Memphis, classificandosi seconda tra oltre 100 gruppi provenienti da più di venti Paesi. Da allora ha girato il mondo, toccando il pubblico di molti Paesi con la sua voce indimenticabile e il suo raro carisma. Il suo ultimo album vanta una costellazione di artisti internazionali, tra cui Eric Gales, Lee Oskar, Terra Lightfoot, Kyla Charter, Larnell Lewis e molti altri.

Pie Junc

Il blu delle canzoni folk, dei canti di lavoro, del gospel e del patto con il Boogieman. Sul palco, Pie Junc vi proietta in un mondo che è un incrocio tra un inseguimento di Tarantino e un film dei fratelli Coen. Una marcia di tamburi e pifferi scompare in un lamento di sega musicale, l’armonica inizia una discussione che degenera con la batteria, la voce potente di Mélody Doxin diventa un assolo, implorando la Morte di concederci ancora un po’ di tempo.

Espanol :

Shakura S’Aida

Shakura S’Aida es una artista completa y magnética cuya poderosa voz y profundo compromiso han resonado en todo el mundo durante más de veinte años. Esta cantante nacida en Brooklyn es la encarnación de una música impregnada de universales

emociones universales. Figura clave de la escena musical de Toronto, Shakura ha actuado en clubes de blues, en el escenario y en la pantalla. Creadora e intérprete de The Nina Project , un vibrante homenaje a Nina Simone, combina con intensidad arte y compromiso, música y memoria. En 2008 triunfó en el International Blues Challenge de Memphis, obteniendo el segundo puesto entre más de 100 grupos de más de veinte países. Desde entonces, ha realizado giras por todo el mundo, conmoviendo al público de muchos países con su inolvidable voz y su raro carisma. Su último álbum cuenta con una constelación de artistas internacionales, como Eric Gales, Lee Oskar, Terra Lightfoot, Kyla Charter, Larnell Lewis y muchos más.

Pie Junc

El azul de las canciones folk, las canciones de trabajo, el gospel y el pacto con el Boogieman. Sobre el escenario, Pie Junc te lanza a un mundo que es un cruce entre una persecución de Tarantino y una película de los hermanos Coen. Una marcha drum’n’fife desaparece en un quejido de sierra musical, la armónica inicia una discusión que degenera con la batería, la potente voz de Mélody Doxin se convierte en un solo, suplicando a la Muerte que nos conceda un poco más de tiempo.

L’événement Nuits du blues Shakura S’Aida et Pie Junc Abbeville a été mis à jour le 2024-07-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME