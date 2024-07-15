Nuits du blues Toronzo Cannon Abbeville

Nuits du blues Toronzo Cannon

boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Écoutez un maître du blues en pleine action. C’est le meilleur du blues moderne dans toute sa créativité . Blues & Rhythm

Je veux que mes chansons soient entendues et vécues, pas simplement écoutées , déclare Toronzo Cannon, bluesman de Chicago adoré dans le monde entier et loin des clichés habituels. Grâce à ses chansons originales, riches en

détails et empreintes de vérité, à son jeu de guitare inventif et brûlant, et à sa voix passionnée, Cannon est à la pointe de la scène blues contemporaine et est reconnu comme l’un des artistes les plus créatifs du genre. Son style s’inspire de ses héros Hound Dog Taylor, Muddy Waters, Elmore James, Albert King, Son Seals et Jimi Hendrix.

Cannon a été nommé dix fois aux Blues Music Awards et, à mesure que son public s’élargit, ses amitiés avec des musiciens célèbres aussi. Gary Clark Jr. a déclaré Toronzo est une bête. Il illumine la pièce , tandis que Joe Bonamassa affirme Toronzo est un excellent guitariste, un chanteur remarquable et une personnalité incroyable . Il s’est produit partout dans le monde. Ses performances live récoltent systématiquement les éloges de la critique et de nouveaux fans enthousiastes.

boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Listen to a blues master in action. This is modern blues at its most creative. Blues & Rhythm

I want my songs to be heard and experienced, not just listened to, says Toronzo Cannon, a Chicago bluesman adored the world over and far from the usual clichés. Thanks to his original songs, rich in detail

and passionate voice, Cannon is at the forefront of the contemporary blues scene, recognized as one of the most creative artists in the genre. His style is inspired by his heroes: Hound Dog Taylor, Muddy Waters, Elmore James, Albert King, Son Seals and Jimi Hendrix.

Cannon has been nominated for ten Blues Music Awards, and as his audience has grown, so have his friendships with famous musicians. Gary Clark Jr. declared: Toronzo is a beast. He lights up the room , while Joe Bonamassa says: Toronzo is an excellent guitarist, a remarkable singer and an incredible personality . He has performed all over the world. His live performances consistently garner critical acclaim and enthusiastic new fans.

German :

Hören Sie einen Meister des Blues in voller Aktion. Das ist das Beste des modernen Blues in all seiner Kreativität . Blues & Rhythm

Ich möchte, dass meine Lieder gehört und gelebt werden, nicht nur gehört , sagt Toronzo Cannon, ein weltweit verehrter Bluesmusiker aus Chicago, der weit entfernt von den üblichen Klischees ist. Dank seiner originellen, detailreichen Lieder

detailreichen und wahrheitsgetreuen Liedern, seinem erfinderischen und brennenden Gitarrenspiel und seiner leidenschaftlichen Stimme steht Cannon an der Spitze der zeitgenössischen Bluesszene und wird als einer der kreativsten Künstler des Genres anerkannt. Sein Stil ist inspiriert von seinen Helden: Hound Dog Taylor, Muddy Waters, Elmore James, Albert King, Son Seals und Jimi Hendrix.

Cannon wurde zehnmal für den Blues Music Award nominiert, und mit seinem wachsenden Publikum wuchsen auch seine Freundschaften mit berühmten Musikern. Gary Clark Jr. sagte: Toronzo ist ein Tier. Er erhellt den Raum , während Joe Bonamassa sagte: Toronzo ist ein ausgezeichneter Gitarrist, ein hervorragender Sänger und eine unglaubliche Persönlichkeit . Er ist auf der ganzen Welt aufgetreten. Seine Live-Auftritte ernten durchweg Lob von Kritikern und neue begeisterte Fans.

Italiano :

Ascoltate un maestro del blues in azione. Questo è il blues moderno al massimo della sua creatività . Blues & Ritmo

Voglio che le mie canzoni siano ascoltate e vissute, non solo ascoltate , dice Toronzo Cannon, un bluesman di Chicago adorato in tutto il mondo e lontano dai soliti cliché. Grazie alle sue canzoni originali, ricche di

cannon è all’avanguardia della scena blues contemporanea ed è riconosciuto come uno degli artisti più creativi del genere. Il suo stile si ispira ai suoi eroi: Hound Dog Taylor, Muddy Waters, Elmore James, Albert King, Son Seals e Jimi Hendrix.

Cannon è stato nominato per dieci Blues Music Awards e, con la crescita del suo pubblico, sono cresciute anche le sue amicizie con musicisti famosi. Gary Clark Jr. ha detto: Toronzo è una bestia. Illumina la stanza , mentre Joe Bonamassa dice: Toronzo è un chitarrista eccellente, un cantante straordinario e una personalità incredibile . Si è esibito in tutto il mondo. Le sue esibizioni dal vivo raccolgono costantemente il plauso della critica e l’entusiasmo di nuovi fan.

Espanol :

Escuche a un maestro del blues en acción. Esto es blues moderno en su forma más creativa . Blues y ritmo

Quiero que mis canciones se escuchen y se vivan, no sólo que se escuchen , dice Toronzo Cannon, un bluesman de Chicago adorado en todo el mundo y alejado de los tópicos habituales. Gracias a sus canciones originales, ricas en

cannon está a la vanguardia de la escena del blues contemporáneo y es reconocido como uno de los artistas más creativos del género. Su estilo se inspira en sus héroes: Hound Dog Taylor, Muddy Waters, Elmore James, Albert King, Son Seals y Jimi Hendrix.

Cannon ha sido nominado a diez Blues Music Awards y, a medida que su público ha ido creciendo, también lo han hecho sus amistades con músicos famosos. Gary Clark Jr. dijo: Toronzo es una bestia. Ilumina la sala , mientras que Joe Bonamassa dice: Toronzo es un guitarrista excelente, un cantante extraordinario y una personalidad increíble . Ha actuado en todo el mundo. Sus actuaciones en directo no dejan de cosechar elogios de la crítica y nuevos fans entusiastas.

