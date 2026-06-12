Nuits du Mont Rome Journée musicale à Dracy-Lès-Couches La Cuverie et le Parc du Château Dracy-lès-Couches

Dracy-lès-Couches

Nuits du Mont Rome Journée musicale à Dracy-Lès-Couches

La Cuverie et le Parc du Château Château de Dracy-lès-Couches Dracy-lès-Couches Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Pour la 26e édition, nous inaugurons une formule pour notre traditionnelle journée musicale.

C’est avec une joie intense que nous investirons le Château de Dracy partenaire fidèle depuis des années La famille de Charette nous ouvre ses portes, son parc, sa cuverie, sa cour… et c’est donc partout que la musique résonnera.

Nous profiterons aussi d’une rencontre privilégiée avec Benoît de Charette, Président de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne qui nous parlera des terroirs de Bourgogne, de leur origine et de l’histoire des vins bourguignons. Cette rencontre se clôturera par l’intervention de Pascal Zavaro, compositeur de musique, qui nous amènera à voir comment vin et musique sont intimement liés. Puis, à l’image du festival de Glyndebourne, en Angleterre, nous nous retrouverons, après une dégustation des vins du domaine, pour un pique-nique géant dans le parc… et c’est sous le vieux cèdre de 250 ans que nous déplierons les nappes !

À la tombée de la nuit, le fond du parc nous accueillera pour le concert du soir Kiki à Paris , cette muse, modèle, et icône bohème des années folles qui a inspiré des générations d’artistes, nous célébrerons sa vie à travers une sélection de chansons emblématiques. Alors, sortez vos chapeaux et venez profiter de cette magnifique journée dans un cadre unique… De beaux moments en perspective !

Programme

Rendez-vous à 15h30 à la Salle des fête de Dracy-lès-Couches.

16h Concerts surprises en après-midi dans des lieux privés ouverts pour l’occasion.

17h30 Rencontre avec les terroirs de Bourgogne, dans la cuverie du château animé par Benoît de Charette (l’origine et l’histoire des vins bourguignons)

19h Pique-nique géant (inclus dans le tarif de la journée) dans le parc du château de Dracy avec dégustation des vins de la propriété. 20h30 Concert dans le parc*

*Concert dans le parc du château à la tombée de la nuit, autour de la chanson française.

Kiki à Paris immersion dans l’atmosphère envoûtante du Paris des années folles avec ce concert-cabaret dédié à la légendaire Kiki de Montparnasse. Cette muse, modèle, et icône bohème a inspiré des générations d’artistes, et nous célébrons sa vie à travers une sélection de chansons emblématiques.

Artistes Albane Carrère — Chanteuse ; Mélanie Pelé — violoniste ; Magali Rischette — guitariste. .

La Cuverie et le Parc du Château Château de Dracy-lès-Couches Dracy-lès-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 68 25 61 contact@nuitsdumontrome.fr

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English : Nuits du Mont Rome Journée musicale à Dracy-Lès-Couches

L’événement Nuits du Mont Rome Journée musicale à Dracy-Lès-Couches Dracy-lès-Couches a été mis à jour le 2026-06-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)