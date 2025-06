Nuits musicales aux Jacobins Rue Lamarque Saint-Sever 9 juillet 2025 21:00

Landes

Nuits musicales aux Jacobins Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 21:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Au cœur des Jacobins, laissez vous emporter par les notes de musiques et leurs échos. Natacha TRIADOU « le violon virtuose ». L’exposition temporaire Stéphane Hazéra sera exceptionnellement ouvert en nocturne.

Au cœur des Jacobins, laissez vous emporter par les notes de musiques et leurs échos. Natacha TRIADOU « le violon virtuose ». L’exposition temporaire Stéphane Hazéra sera exceptionnellement ouvert en nocturne. .

Rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64

English : Nuits musicales aux Jacobins

In the heart of the Jacobins, let yourself be carried away by the notes and echoes of music. Natacha TRIADOU « the violin virtuoso ». The Stéphane Hazéra temporary exhibition will be exceptionally open at night.

German : Nuits musicales aux Jacobins

Lassen Sie sich im Herzen des Jakobinerklosters von den Noten der Musik und ihren Echos mitreißen. Natacha TRIADOU « Die virtuose Geige ». Die Sonderausstellung Stéphane Hazéra ist ausnahmsweise nachts geöffnet.

Italiano :

Nel cuore dei Giacobini, lasciatevi trasportare dalle note della musica e dai loro echi. Natacha TRIADOU « la virtuosa del violino ». La mostra temporanea Stéphane Hazéra sarà eccezionalmente aperta di notte.

Espanol : Nuits musicales aux Jacobins

En el corazón de los Jacobinos, déjese llevar por las notas de la música y sus ecos. Natacha TRIADOU « la virtuosa del violín ». La exposición temporal Stéphane Hazéra abrirá excepcionalmente por la noche.

L’événement Nuits musicales aux Jacobins Saint-Sever a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Chalosse Tursan