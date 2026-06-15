Nuits musicales Luc-sur-Mer
Nuits musicales Luc-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Nuits musicales
Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27
Des concerts gratuits tout l’été (sauf jeudi 23 juillet et le jeudi 20 août)
La ville de Luc-sur-Mer vous présente les nuits musicales !
Des concerts gratuits tout l’été sur la place du Petit Enfer tous les jeudis (sauf jeudi 23 juillet et le jeudi 20 août) ! .
Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
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English : Nuits musicales
Free concerts all summer long (except Thursday 23 July and Thursday 20 August)
L’événement Nuits musicales Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Gold Beach
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