Nuits pyrénéennes CAUTERETS Cauterets

Nuits pyrénéennes

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-27 17:30:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Rencontre/Dédicace avec Christophe Cieslar, astrophotographe, autour de son livre Pyrénight , (Prix mondial du livre d’image de montagne en 2025).

Véritable trésor naturel, le ciel nocturne des Pyrénées fait parti des plus beaux d’Europe. Partez à la rencontre de ce ciel d’exception et découvrez comment sont réalisés ces clichés. Une invitation à ne plus jamais regarder la nuit de la même façon…

English :

Rencontre/Dedication with Christophe Cieslar, astrophotographer, about his book Pyrénight , (World Mountain Image Book Prize 2025).

A true natural treasure, the Pyrenean night sky is one of the most beautiful in Europe. Come and meet this exceptional sky and discover how these pictures are taken. An invitation to never look at night in the same way again…

