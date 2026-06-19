Nuits Romantiques Concert · Classique & Tzigane La Maison du Prince de Condé Charroux samedi 27 juin 2026.

Charroux

Nuits Romantiques Concert · Classique & Tzigane

La Maison du Prince de Condé 1 rue de la Poulaillerie Charroux Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À la lueur des bougies dans le village médiéval de Charroux, Aurélie Chenille et François Brunel vous proposent un concert mêlant musique classique et tzigane. Une nuit féerique et romantique à savourer. Buvette & collations.

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La Maison du Prince de Condé 1 rue de la Poulaillerie Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mpcharmonie@gmail.com

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English :

By candlelight in the medieval village of Charroux, Aurélie Chenille and François Brunel present a concert blending classical and Gypsy music. A magical and romantic evening to savor. Refreshments & snacks available.

L’événement Nuits Romantiques Concert · Classique & Tzigane Charroux a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme Val de Sioule