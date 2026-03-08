Nuits-Saint-Jeures Saint-Jeures
Nuits-Saint-Jeures Saint-Jeures vendredi 24 juillet 2026.
Nuits-Saint-Jeures
Place de l’église Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Marché de producteurs et artisans. Pour les enfants, balade à dos d’ânes. Possibilité de se restaurer sur place. Concert Sans voie .
.
Place de l’église Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 53 29 80 asso.2i2l43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Farmers’ and craftsmen’s market. Donkey rides for children. Catering available on site. Sans voie concert.
L’événement Nuits-Saint-Jeures Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon