Nuitts de la lecture Rencontre avec l’auteur Jacques Schaff Librairie Encre Marine Eu

Nuitts de la lecture Rencontre avec l’auteur Jacques Schaff

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Gratuit

L’auteur présentera son livre Petites Histoires à Lire Tout Haut ou à Dire Devant Quelqu’un (Editions Baudelaire).

Tout public, entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuitts de la lecture Rencontre avec l’auteur Jacques Schaff

L’événement Nuitts de la lecture Rencontre avec l’auteur Jacques Schaff Eu a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers