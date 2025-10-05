Nul n’est censé ignorer la Loire #3 EXPOS SPECTACLES FILM ATELIERS Les Ponts-de-Cé

Nul n’est censé ignorer la Loire #3 EXPOS SPECTACLES FILM ATELIERS Les Ponts-de-Cé dimanche 5 octobre 2025.

Nul n’est censé ignorer la Loire #3 EXPOS SPECTACLES FILM ATELIERS

Les Ponts-de-Cé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24

Du 5 oct. au 14 déc., la Loire se raconte, se regarde et se vit aux PontsdeCé.

Photographies, bande dessinée, spectacles vivants, balades et rencontres cette 3e édition vous invite à découvrir le fleuve à travers le regard d’artistes et de passionnés. .

Les Ponts-de-Cé 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 75 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nul n’est censé ignorer la Loire #3 EXPOS SPECTACLES FILM ATELIERS Les Ponts-de-Cé a été mis à jour le 2025-09-17 par Destination Angers