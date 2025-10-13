Nul n’est inemployable, les visages de l’insertion Oasis 21 Paris

Coorace Île-de-France est un réseau de structures qui agissent pour l’emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Depuis plus de 30 ans, une ambition guide ces structures : faire émerger des solutions pour lutter contre la précarité, réduire les inégalités et contribuer au développement des territoires. En avril 2024, Laurent Ceglia, photographe professionnel, a accompagné notre équipe au sein de plusieurs structures du réseau. Il en a tiré des portraits de celles et ceux qui y travaillent chaque jour.

Venez découvrir cette exposition gratuite et partager un moment d’échanges et de convivialité autour d’un apéro.

Exposition photos gratuite, temps d’échanges et apéro à Oasis 21, dans le 19ᵉ, à l’occasion de la Semaine parisienne de lutte contre les discriminations.

Le lundi 13 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Oasis 21 2 rue de la clôture 75019 Paris

https://coorace-idf.fr/