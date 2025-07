NUMA BASTIDE 2025 LES GALLO-ROMAINS SUR LE MONTMARS Saint-Germain-de-Calberte

Cette exposition met en lumière les fouilles menées sur le Montmars par Numa Bastide sur le site de St Clément, et propose une relecture contemporaine de ce patrimoine archéologique local et de la villa gallo-romaine.

Exposition accessible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme

Inauguration le 12 juillet à 17h

L’ exposition temporaire Numa Bastide 2025 Les Gallo-romains sur le Montmars , se tient à l’office de tourisme de Saint Germain de Calberte du 12 juillet au 3 novembre 2025.

Elle s’adresse à un large public, curieux de découvrir l’histoire antique du territoire cévenol.

Cette exposition est destinée à valoriser le patrimoine local, dont les sites d’exception comme la villa de St Clément sur les abords du Chemin de Stevenson.

Office de tourisme Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

This exhibition highlights the excavations carried out on the Montmars by Numa Bastide on the St Clément site, and offers a contemporary re-reading of this local archaeological heritage and the Gallo-Roman villa.

Exhibition open during Tourist Office opening hours

Opening on July 12 at 5pm

German :

Diese Ausstellung beleuchtet die Ausgrabungen, die Numa Bastide auf dem Montmars am Standort St. Clément durchführte, und bietet eine zeitgenössische Neuinterpretation dieses lokalen archäologischen Erbes und der gallo-römischen Villa.

Ausstellung zugänglich während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes

Eröffnung am 12. Juli um 17 Uhr

Italiano :

Questa mostra mette in evidenza gli scavi effettuati sul Montmars da Numa Bastide sul sito di St Clément e offre una lettura contemporanea di questo patrimonio archeologico locale e della villa gallo-romana.

La mostra è aperta durante gli orari di apertura dell’Ufficio del Turismo

Inaugurazione il 12 luglio alle 17.00

Espanol :

Esta exposición pone de relieve las excavaciones realizadas en el Montmars por Numa Bastide en el emplazamiento de St Clément, y ofrece una interpretación contemporánea de este patrimonio arqueológico local y de la villa galo-romana.

La exposición está abierta durante las horas de apertura de la Oficina de Turismo

Inauguración el 12 de julio a las 17.00 h

