NUMA DJ Set Post Trad. L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda

NUMA DJ Set Post Trad.

L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Début : 2026-02-21 21:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Chants ancestraux, bourdons entêtants, pulsations électroniques,…Numa navigue de sonorités folk en incantations afro-latines, pour faire vibrer l’instant de danses solaires et de transes magiques. .

L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

