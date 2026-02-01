NUMA DJ Set Post Trad. L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda
Début : 2026-02-21 21:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Chants ancestraux, bourdons entêtants, pulsations électroniques,…Numa navigue de sonorités folk en incantations afro-latines, pour faire vibrer l’instant de danses solaires et de transes magiques. .
L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
