Numakage Public Pool / Présentation de Mathieu Escribe, Le Cratère, Toulouse

Numakage Public Pool / Présentation de Mathieu Escribe Jeudi 30 avril, 17h55 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T17:55:00+02:00 – 2026-04-30T19:55:00+02:00

Fin : 2026-04-30T17:55:00+02:00 – 2026-04-30T19:55:00+02:00

Numakage Public Pool / de Shingo Ota / 1h20 / Japon

Synopsis : Pendant plus de cinq décennies, une piscine très appréciée de la banlieue de Tokyo, affectueusement surnommée « l’océan », a offert santé, joie et sentiment d’appartenance aux nageurs âgés, aux familles et à la communauté gay locale. Mais lorsque le développement urbain impose sa démolition, une vague de chagrin submerge ceux qui la considéraient comme leur foyer. À travers des moments intenses et intimes, cette histoire profondément humaine explore la perte non pas liée à la mort, mais à un lieu, à la mémoire et à l’identité. Guidé par les cinq étapes du deuil, le réalisateur Ota nous invite à réfléchir à ce que signifie dire adieu non seulement à un bâtiment, mais aussi à un espace vital de connexion, de guérison et de vie partagée.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/numakage-public-pool »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRSNYYP#showsession?id=emsx001100017749&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse