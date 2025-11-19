Numeridanse · Nouvelle Ergonomie , La vie nouvelle KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Mercredi 19 novembre 2025 de 15h à 18h et de 20h à 21h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Mettre l’image de danse en pratique.

Numeridanse est la première plateforme vidéo, gratuite, entièrement consacrée à la danse. Ce véritable outil de connaissance et de partage pensé pour les professionnels de l’éducation et de la danse vient de connaître une nouvelle mutation. Au-delà de la découverte de l’ergonomie, des contenus et des fonctionnalités du site, l’atelier Mettre l’image de danse en pratique, se propose de donner des clés pour une utilisation opérante et fluide de la plateforme dans un contexte de médiation. Olivier Chervin, responsable pédagogie et images, travaille à la Maison de la Danse de Lyon depuis le début des années 2000 au développement et à la mise en place d’outils de médiation par l’image en direction de tous les publics. Il accompagne le développement de la vidéothèque Numeridanse.





Sylvain Huc et Mathilde Olivares, complices artistiques depuis une décennie, s’engagent, chorégraphes et interprètes, dans la création d’un duo. Nourrie de nombreuses collaborations, leur relation affinée au fil des pièces, du studio, des échanges, s’affranchit de tout message pour s’abandonner au présent d’un langage commun, épuré, en perpétuelle invention.





Sur un plateau nu, un petit cylindre blanc s’invite comme présence discrète mais active, reliant les corps et les mouvements. Dans La vie nouvelle, les relations se jouent entre perte et récupération, continuité et modulation, dans un espace ouvert à tous les possibles. Le geste y est une invitation à contempler la danse se déployer, à regarder des corps ouverts , en perpétuel renouvellement.





Traversée de matière et de mystère, l’expérience se propose à la fois physique et poétique une invitation à vivre, avec le public, un moment de confiance, de présence et d’infini en puissance.





Conception, chorégraphie, interprétation Sylvain Huc et Mathilde Olivares .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 11 11 20 reservations@kelemenis.fr

