Numérigeek: Mario Party à la médiathèque Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Numérigeek: Mario Party à la médiathèque

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Viens chercher les étoiles et défier tes amis dans une ambiance de folie à la médiathèque !

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Come and look for the stars and challenge your friends in a crazy atmosphere at the mediatheque!

L’événement Numérigeek: Mario Party à la médiathèque Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-06 par Valence Romans Tourisme