Numérigeek: Mario Party à la médiathèque Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-20
Viens chercher les étoiles et défier tes amis dans une ambiance de folie à la médiathèque !
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
English :
Come and look for the stars and challenge your friends in a crazy atmosphere at the mediatheque!
