Numerigeek Tournoi Dragon Ball Z Médiathèque Latour Maubourg Valence

Numerigeek Tournoi Dragon Ball Z

Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour-Maubourg Valence Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 17:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Prépare-toi à libérer ton Ki le Tournoi DBZ débarque, et seuls les vrais Saiyans tiendront jusqu’à la fin !

Médiathèque Latour Maubourg 26 place Latour-Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Get ready to unleash your Ki: the DBZ Tournament is coming, and only the true Saiyans will make it to the end!

