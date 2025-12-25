Numéri’kids, Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Seul·e ou à plusieurs, venez passer un moment sympa autour de la console !

À partir de 7 ans

Chaque mois, la bibliothèque vous propose une animation numérique : tablette, wii, switch, casques de réalité virtuelle…

Le mercredi 18 février 2026

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 14 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



