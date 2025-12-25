Numéri’kids, Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Numéri’kids, Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 14 janvier 2026.
Seul·e ou à plusieurs, venez passer un moment sympa autour de la console !
À partir de 7 ans
Chaque mois, la bibliothèque vous propose une animation numérique : tablette, wii, switch, casques de réalité virtuelle…
Le mercredi 18 février 2026
de 15h00 à 17h00
Le mercredi 14 janvier 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
