Prêt·e à devenir un véritable détective de l’info ?

Dans cet atelier, les enfants apprennent à repérer les fausses informations qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux. À partir d’images sorties de leur contexte ou générées par intelligence artificielle, ils enquêtent : qui a créé cette info ? Dans quel but ? Est-elle crédible ?

Puis, changement de rôle : les enfants inventent leur propre fake news, en construisant une histoire trompeuse à partir d’une image.

Objectif : comprendre concrètement, étape par étape, comment naît une fake news.

On observe, on manipule, on questionne, on vérifie… pour mieux décrypter ce qu’on voit en ligne et développer des réflexes d’esprit critique solides.

Accessible aux enfants de 9 à 12 ans.

Au cours de cet atelier d’éducation aux médias, les détectives en herbe devront résoudre l’énigme des fake news et … en créer une en équipe !

Le mercredi 28 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



