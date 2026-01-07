Prêts à devenir de véritables détectives de l’info ?

Dans cet atelier, les enfants apprennent à repérer les fausses informations

qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux.

À partir d’images sorties de

leur contexte ou générées par intelligence artificielle, ils enquêtent : qui a

créé cette info ? Dans quel but ? Est-elle crédible ?

Puis, changement de rôle : les enfants inventent leur propre fake news,

en construisant une histoire trompeuse à partir d’une image.

Objectif :

comprendre concrètement comment

naît une fake news, étape par étape.

On observe, on manipule, on questionne, on vérifie… pour mieux décrypter ce

qu’on voit en ligne et développer des réflexes d’esprit critique solides.

Mercredi 11 février

dans la salle bleue

pour les enfants de 9 à 11 ans

Le mercredi 11 février 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 11 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



