NumériKids – Chasseurs de fake news Bibliothèque des Batignolles Paris
NumériKids – Chasseurs de fake news Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 11 février 2026.
Prêts à devenir de véritables détectives de l’info ?
Dans cet atelier, les enfants apprennent à repérer les fausses informations
qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux.
À partir d’images sorties de
leur contexte ou générées par intelligence artificielle, ils enquêtent : qui a
créé cette info ? Dans quel but ? Est-elle crédible ?
Puis, changement de rôle : les enfants inventent leur propre fake news,
en construisant une histoire trompeuse à partir d’une image.
Objectif :
comprendre concrètement comment
naît une fake news, étape par étape.
On observe, on manipule, on questionne, on vérifie… pour mieux décrypter ce
qu’on voit en ligne et développer des réflexes d’esprit critique solides.
Mercredi 11 février
dans la salle bleue
pour les enfants de 9 à 11 ans
Le mercredi 11 février 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-11T16:00:00+01:00
fin : 2026-02-11T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-11T15:00:00+02:00_2026-02-11T16:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire