NumériKids – IA : Mon histoire de super-héros Bibliothèque des Batignolles Paris
Envie de créer ton propre super-héros ?
Dans cet atelier, tu imagines ton héros, ses pouvoirs, son costume et sa
mission. Puis, avec l’aide de l’intelligence artificielle, ton
personnage prend vie dans une vraie histoire que tu construis étape par
étape. On invente, on crée … et on repart avec son histoire de super-héros. Place à l’imagination. À toi de jouer !
26 novembre à 15h
salle bleue
pour les enfants de 9 à 11 ans
Le mercredi 26 novembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 9 ans. Jusqu’à 11 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/