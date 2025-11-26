Envie de créer ton propre super-héros ?

Dans cet atelier, tu imagines ton héros, ses pouvoirs, son costume et sa

mission. Puis, avec l’aide de l’intelligence artificielle, ton

personnage prend vie dans une vraie histoire que tu construis étape par

étape. On invente, on crée … et on repart avec son histoire de super-héros. Place à l’imagination. À toi de jouer !

26 novembre à 15h

salle bleue

pour les enfants de 9 à 11 ans

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 9 ans. Jusqu’à 11 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/