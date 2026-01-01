Envie de créer ton propre super-héros ?

Dans cet atelier, tu imagines ton héros ou super-héroïne, ses pouvoirs, son costume et sa mission. Puis, avec l’aide de l’intelligence artificielle, ton personnage prend vie dans une vraie histoire que tu construis étape par étape. On invente, on crée … et on repart avec son histoire de super-héros. Place à l’imagination. À toi de jouer !

Accessible aux enfants de 9 à 12 ans.

Au cours de cet atelier d’éducation aux médias, les enfants pourront créer leur super-héros ou leur super-héroïne grâce à l’intelligence artificielle !

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



